Sem MDB e União Brasil, jantar que reuniria terceira via é adiado

Metrópoles - O jantar que reuniria dirigentes e candidatos dos partidos que compõem a terceira via, programado para esta segunda-feira, 25 de abril, em São Paulo, foi adiado. A decisão foi tomada após os pré-candidatos Simone Tebet (MDB) e Luciano Bivar (União Brasil) anunciarem que não poderiam comparecer na data.

Além deles, estavam confirmadas no jantar as presenças dos presidentes partidários Bruno Araújo (PSDB), Baleia Rossi (MDB), Roberto Freire (Cidadania) e Antônio Rueda (vice-presidente do União Brasil).

Leia a reportagem completa no Metrópoles.

