Sem partido, Bolsonaro flerta com Progressistas e diz: ‘grande partido’

247 - Jair Bolsonaro anunciou nesta quinta-feira (20), durante a entrega de uma obra no Piauí, estar sendo ‘cortejado’ pelo senador Ciro Nogueira a filiar-se ao Partido Progressista - Nogueira é o presidente da sigla.

Conhecido por seu discurso homofóbico, Jair Bolsonaro fez questao de usar fala de duplo sentido ao comentar o convite para aderir à sigla: "Fui do partido Progressistas dele por muito tempo. Ele não 'tá' apaixonado por mim não, mas 'tá' me namorando. Quer que eu retorne ao partido. Quem sabe? Se ele for bom de papo. Não 'tô' me fazendo de difícil não, é um grande partido".

No início do mês, Bolsonaro sinalizou que existem duas legendas para escolher. Ele terá que se apressar, pois sem partido ele se vê pressionado a optar por uma sigla para que possa disputar o pleito em 2022.

Com informações do portal UOL .

