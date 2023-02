Senado aprova Jhonatan de Jesus para vaga no TCU

Apoie o 247

247 - O Senado aprovou nesta quarta-feira (8) o deputado federal Jhonatan de Jesus (Republicanos-RR), indicado pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), para uma vaga no Tribunal de Contas da União (TCU). Foram 72 votos favoráveis, dois votos contrários e uma abstenção.

O cargo é vitalício, ou seja, Jhonatan, de 36 anos, permanece na cadeira até atingir a idade prevista para aposentadoria, de 75 anos. Ele substituirá a ministra Ana Arraes, que deixou o cargo em 22 de julho do ano passado.

O deputado também teve o endosso do PT, que quer atrair o Republicanos para a base do governo.

Passado polêmico

Jhonatan e o pai, senador Mecias de Jesus (Republicanos-RR), são padrinhos políticos dos últimos três coordenadores de saúde indígena ianomâmi no governo Jair Bolsonaro, período em que o garimpo ilegal avançou em territórios indígenas, gerando uma crise humanitária no Norte do País.

Eles já foram alvos de investigação da Polícia Federal por suspeitas de fraude na compra de remédios. (Com Folha de S. Paulo).

