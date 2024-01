Senador afirma que 'com certeza' marcará audiência de Ramagem para tratar do caso Abin

Apoie o 247

247 - Na esteira da Operação Vigilância Aproximada, deflagrada pela Polícia Federal nesta quinta-feira (25), contra um esquema de espionagem ilegal na Agência Brasileira de Inteligência (Abin) durante o governo Bolsonaro, o Senado se mobiliza para esclarecer as ações do deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ), que foi alvo da operação.

De acordo com a coluna do Guilherme Amado no portal Metrópoles, a Comissão de Segurança Pública do Senado, presidida pelo senador Jorge Petecão (PSD-AC), decidiu marcar uma audiência que já estava aprovada desde março de 2023. O requerimento para essa audiência foi apresentado pelo senador Jorge Kajuru (PSB-GO), e teve quase unanimidade de aprovação no plenário, com os votos contrários apenas do ex-juiz suspeito Sergio Moro e do ex-vice-presidente Hamilton Mourão, ambos ligados ao bolsonarismo.

O deputado Ramagem foi convidado para prestar esclarecimentos sobre o uso do software FisrtMile para espionar ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e governadores, entre outros, durante sua gestão na Abin. Apesar de a audiência estar aprovada desde o ano passado, o presidente da Comissão de Segurança Pública nunca havia definido uma data para sua realização.

Após a Operação Vigilância Aproximada, que resultou em buscas no gabinete de Ramagem e em seu apartamento funcional, o senador Petecão afirmou à coluna do Guilherme Amado que "com certeza" a audiência será marcada assim que o recesso legislativo terminar.

A Polícia Federal cumpriu 21 mandados de busca e apreensão, além de medidas cautelares diversas da prisão, em diversas cidades do país. Os investigados, incluindo sete policiais federais, podem responder por crimes como invasão de dispositivo informático, organização criminosa e interceptação de comunicações sem autorização judicial.

