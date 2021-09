Senador José Aníbal é diagnosticado com Covid-19

Parlamentar do PSDB de São Paulo já tomou as duas doses da vacina e não apresenta sintomas. Ele anunciou a infecção pelas redes sociais neste sábado (25) edit

247 - O senador José Aníbal (PSDB-SP) testou positivo para a Covid-19, mas não apresenta sintomas. Ele já tomou as duas doses da vacina.

O tucano anunciou o diagnóstico por meio de suas redes sociais neste sábado (25), quando aproveitou para estimular as pessoas a se vacinarem.

“Quero recomendar o procedimento do uso da máscara, do álcool em gel, do distanciamento e, sobretudo, dessa criação genial que são as vacinas. Todos devem se vacinar. As vacinas salvam vidas”, disse em vídeo.

