Senadores aconselham Fux e Cármen Lúcia a buscarem diálogo com militares

O senador Tasso Jereissati afirmou que, se fosse Fux, manteria contato direto, e periódico, com as Forças Armadas edit

247 - Em um jantar reservado com senadores, os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Fux e Cármen Lúcia foram aconselhados por senadores a buscar representantes das Forças Armadas para um diálogo sobre a democracia no Brasil. Os militares junto a Jair Bolsonaro têm colocado em dúvida a segurança das urnas eletrônicas, enquanto o STF e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) garantem a integridade do processo eleitoral.

Segundo informações da coluna de Mônica Bergamo, na Folha de S. Paulo, os dois magistrados ouviram o conselho do senador Tasso Jereissati (PSDB-CE). O parlamentar afirmou ainda que, se fosse Fux, manteria contato direto, e periódico, com as Forças Armadas. Fux é o atual presidente do STF.

Os outros senadores presentes concordaram com a ideia: Eduardo Braga (MDB-AM), Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), Kátia Abreu (Progressistas-GO), Marcelo Castro (MDB-PI), Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), Randolfe Rodrigues (Rede-AP) e Renan Calheiros (MDB-AL).

