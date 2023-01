Senadores avançam em conversas para instalar CPI do terrorismo bolsonarista

Apoie o 247

247 - A cúpula do Senado e líderes partidários avançaram nas conversas para a instalação de uma CPI para investigar os responsáveis pelos ataques terroristas nas sedes dos três poderes em Brasília, informa Bruno Boghossian, da Folha de S. Paulo.

O senador Humberto Costa disse que uma possível CPI será principalmente para investigar políticos que apoiaram os atos golpistas.

O assunto deve ser discutido numa reunião nesta segunda-feira (9) com o presidente em exercício do Senado, Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB).

