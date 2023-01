Senadores estão "revoltados", discutem intervenção no DF e planejam CPI sobre os atos deste domingo, diz Humberto Costa

Apoie o 247

247 - O senador Humberto Costa (PT-PE), em entrevista neste domingo (8) à TV 247, afirmou que há entre os senadores "um sentimento majoritário de revolta" diante da invasão das sedes dos Três Poderes em Brasília por bolsonaristas golpistas.

"Estávamos discutindo no grupo de WhatsApp dos senadores e há um sentimento majoritário de revolta. Obviamente que aqueles apoiadores dos terroristas estão dizendo que é um episódio semelhante ao de 2013, como se houvesse um nde pessoas, uma massa humana, um grande sentimento de insatisfação popular que justificasse isso. Na nossa opinião, isso inclusive caracteriza uma cumplicidade de senadores com esses atos terroristas, criminosos", disse.

Ainda de acordo com Costa, "se discute a possibilidade de solicitação de uma intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal. É importante que se veja a legalidade que isso tem, a constitucionalidade. Mas se houver, tem que ser feito. Está evidente que houve uma conivência muito clara, muito nítida da parte do governador e das forças de segurança do Distrito Federal".

O senador afirmou que seus pares já discutem a criação de uma CPI para investigar os atos deste domingo. "Por outro lado, há propostas para que se faça uma CPI no Senado para investigar esses atos criminosos. Da minha parte, e de todo o segmento que apoia o governo, há um sentimento de que poderemos fazê-la. Vamos apoiar. Se não tiver uma resposta forte, contundente e bastante dura contra esses terroristas, seus financiadores e apoiadores políticos, isso pode ser apenas a primeira página de um livro muito difícil de se enfrentar ao longo dos próximos meses e anos. É preciso cortar esse mal pela raiz. A serpente precisa ser extirpada agora, antes que seus ovos venham trazer algum tipo de vida ao fascismo, à ultradireita. Não podemos de forma alguma minimizar o que está acontecendo nesse momento".

