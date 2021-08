Sepúlveda Pertence: "grave é que as Forças Armadas se disponham a este espetáculo grotesco e amedrontador"

247 - O ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Sepúlveda Pertence, afirmou ser muito "grave" a postura dos comandos das Forças Armadas e do Ministério da Defesa, que decidiram realizar um desfile com tanques de guerra e outros veículos blindados, na manhã de terça-feira (10), em Brasília (DF). "Grave é que os quatro comandos das Forças Armadas – o ministro da Defesa e os três comandantes das armas – se disponham a este espetáculo grotesco e amedrontador de botar tanques nas ruas. Isso, na minha longa vida, eu só vi uma vez: foi em 31 de março de 1964", disse.

De acordo com o jurista, o desfile no contexto atual soa como uma "tentativa de generalizar, nos quartéis, uma agitação – não se sabe com que gravidade e profundidade – para a pretensão de reeleição [de Bolsonaro] em 2022". "Ou, pior, [não se sabe] se é um aviso, uma ameaça de golpe militar. É impossível saber que profundidade tem isso. Se não for ridículo, como estamos esperando que seja, [é preciso saber]em que medida isso exibe uma disposição golpista das Forças Armadas", complementou.

Leia a íntegra no jornal GGN

