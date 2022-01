‘Show de besteira’, diz Santos Cruz sobre irritação de Bolsonaro com recomendações do Exército sobre Covid-19

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-ministro da Secretaria de Governo Carlos Alberto Santos Cruz, disse neste sábado (8), em entrevista ao jornal O Globo, que Bolsonaro faz um "show de besteiras" todos os dias. Cruz reagiu ao posicionamento de Bolsonaro, que ficou irritado com a recomendação do Comando do Exército para vacinação da tropa , para que usem máscara e se vacinem.

Para Cruz, o posicionamento do comandante do Exército foi de bom senso. “Eu vejo que as recomendações foram de caráter técnico e administrativo para organizar como enfrentar a pandemia no ambiente de trabalho, recomendação para que o pessoal não fique espalhando coisa falsa na internet sem ver a origem”.

Segundo Cruz, comentar o comportamento de Bolsonaro é uma “perda de tempo”.

PUBLICIDADE

“Sobre o presidente eu não vou nem fazer comentário nenhum porque é todo dia um show de besteira. Eu não vou fazer nenhum comentário sobre ele porque é perda de tempo” ,ressaltou.

Os militares foram instruídos a se vacinar (para quem retornar ao trabalho presencial), praticar o distanciamento social e usar máscaras de proteção, além de não espalhar informações falsas sobre a pandemia da Covid-19, ao contrário do que prega o chefe de governo.

PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:





PUBLICIDADE