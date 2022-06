Silveira descumpre decisão do STF e volta a usar Telegram

Apoie o 247

247 - O deputado federal Daniel Silveira (PSL-RJ) descumpriu decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal (STF) de bloqueio de todas as suas redes sociais e voltou a usar o Telegram nesta sexta-feira (17).

“Voltamos com tudo! Não é uma festa democrática, é uma guerra contra a corrupção", publicou Silveira para o grupo com mais de nove mil inscritos.

Na sequência, Silveira faz uma postagem com ataques à esquerda e ironizou apoiadores que foram ao evento de lançamento da pré-campanha de Alexandre Kalil (PSD) ao governo de Minas Gerais, que teve a participação de Lula. Na ocasião, um drone jogou fezes e urina nas pessoas que aguardavam o início do evento.

O parlamentar foi condenado pelo STF a oito anos e nove meses de prisão por estimular atos antidemocráticos e ataques a instituições. Além disso, por determinação de Moraes, ele teve suas contas no Twitter, Facebook e Instagram banidas.

