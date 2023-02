Simone Tebet se reúne com Pacheco para mobilizar Congresso por reforma tributária

O presidente do Senado afirmou que as equipes da Casa e do Ministério do Planejamento e Orçamento se alinharão, a partir de agora, para avançar nas discussões edit

247 - O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), teve uma reunião com a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, nesta segunda-feira (13), para articular uma mobilização do Congresso Nacional com a pasta da ex-senadora pela aprovação da reforma tributária.

A reforma é considerada uma das pautas centrais do governo Lula (PT) para 2023.

"Recebi a ex-colega senadora e atual ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet. No encontro, a ministra expôs os projetos referentes à pasta e defendeu a mobilização em torno da aprovação da reforma tributária, fundamental para o desenvolvimento do país", escreveu Pacheco em seu Twitter.

O presidente do Congresso afirmou que as equipes do Senado e do Ministério do Planejamento e Orçamento se alinharão, a partir de agora, para avançar nas discussões.

Para avançarmos na discussão, iremos alinhar as equipes do ministério e do Senado, Casa onde a ministra se destacou com brilhantismo. — Rodrigo Pacheco (@rodrigopacheco) February 13, 2023

