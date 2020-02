Site aponta que todos os alertas de Santo Cruz no governo Bolsonaro tornaram-se realidade

O site “Defesa.Net”, em editorial, aponta que todos os alertas do General Santos Cruz, que fez parte do alto escalão do governo Bolsonaro, tornaram-se realidade, mas que ele “fora derrotado sucessivamente” edit

247 - O site “Defesa.Net”, em editorial, aponta que todos os alertas do General Santos Cruz, que fez parte do alto escalão do governo Bolsonaro, tornaram-se realidade. "Fazendo uso de sua experiência única no campo de batalha real e profundamente comprometido com o Governo Bolsonaro, ao qual ocupava o estratégico cargo de Secretário de Governo, ele fora derrotado sucessivamente em suas lutas", diz o editorial, que lista suas previsões:

– Alertar para um Ministro-Chefe da Casa Civil não-confiável;

– Alertar para intrigas palacianas e golpes como a falsificação de mensagens;

– Alertar para a ideologização que levaria a um impasse estratégico do governo;

– Alertar para influência de diplomatas estrangeiros na Relações Internacionais e na Política Interna do país;

– Alertar para a influência nefasta dos ‘ZEROS’;

– Alertar para o risco de criar uma imprensa militante ‘amiga’;

– Alertar para o alinhamento estratégico ‘incondicional’ do Brasil com outras nações sem que sejam observados também os interesses brasileiros;

– Alertar aos militares dos riscos que o governo e as Forças sofreriam;

– Alertar para a falta de experiência de um jovem que fazia o assessoramento de alto nível do Presidente para assuntos internacionais;

– Alertar para interesses ‘outros’ nas áreas de publicidade e comunicação do governo, e,

– Muitos outros alertas…