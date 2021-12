Site de Flávio Bolsonaro vira plataforma de apostas em futebol

Sob nova administração, antigo site oficial do senador oferece premiações aos usuários que acertarem resultados de partidas de futebol edit

Apoie o 247

ICL

Metrópoles - O eleitor carioca que tem o costume de acompanhar os trabalhos dos políticos eleitos pelo estado deve ter se surpreendido ao clicar no site oficial do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) nos últimos dias. Isso porque a plataforma, usada pelo congressista para atualizar o eleitorado sobre seu mandato foi transformada em um site de apostas esportivas.

Sob domínio de “flaviobolsonaro.com“, a página da web deveria trazer informações sobre ações do parlamentar ao longo de seu mandato como senador eleito pelo Rio de Janeiro. No entanto, assim que se acessa o link, o usuário dá de cara com uma plataforma de nome “KokoQQ”.

O domínio da plataforma não era pago pela equipe do senador desde 16 de abril deste ano. Em maio, o endereço foi comprado pelo atual administrador do site.

PUBLICIDADE

Leia a íntegra no Metrópoles .

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE