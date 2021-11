Solto, Daniel Silveira diz que Bolsonaro fez “tudo o que estava ao alcance” para evitar sua prisão e não o abandonou

Apoie o 247

247 - Solto na terça-feira (9) por decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF, o deputado bolsonarista (PSL-RJ) afirmou nesta sexta-feira (12) em entrevista à Jovem Pan que o presidente Jair Bolsonaro fez “tudo o que estava ao alcance” para evitar sua prisão. Silveira foi preso em 12 de fevereiro depois de reiteradas ameaças aos ministros do Supremo Tribunal Federal.

“Eu queria até esclarecer: muitas pessoas disseram ‘ah, o presidente abandonou o Daniel’. Não, o presidente não me abandonou hora alguma. Sempre é muito solícito a minha equipe. Mantenho contato; ele sempre manteve contato. Evidentemente, uma vez que eu fui encarcerado, eu não pude ter mais contato. Mas o presidente sempre fez tudo o que estava ao alcance dele. E faria mais, se mais coisas tivessem que ser feitas”, disse o parlamentar agora solto.

“O presidente é um excelente amigo e tem feito muito”, acrescentou.

Silveira deixou a prisão, mas está proibido de ter qualquer forma de acesso ou contato com investigados nos inquéritos das fake news e atos antidemocráticos.

