STF abre caminho para que resultado do exame de Bolsonaro se torne público, avalia OAB

247 - A decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, de suspender o trecho da Medida Provisória de Jair Bolsonaro que feria regras da Lei de Acesso à Informação (LAI) enquanto durasse a pandemia do novo coronavírus pode ter reflexos na divulgação do resultado dos testes de coronavírus feitos por Bolsonaro.

"É uma informação privada, mas de interesse público", disse ao jornalista Lauro Jardim, do Globo, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz. A OAB ingressou no STF com o pedido para que o trecho da MP fosse suspenso.

23 pessoas que compunham a caravana de Bolsonaro aos Estados Unidos, ocasião na qual provavelmente foram expostas ao coronavírus, já foram examinadas e testaram positivo para Covid-19. Além disso, seguranças e o motorista do ocupante do Planalto também apresentaram sintomas do vírus.

O Hospital das Forças Armadas apresentou ao Governo do DF uma lista de infectados com o novo coronavírus, mas omitiu os nomes de duas pessoas que testaram positivo. Segundo o jornalista Vicente Nunes, do Correio Braziliense, os nomes omitidos podem ser os de Jair Bolsonaro e da primeira-dama, Michelle Bolsonaro (leia mais no Brasil 247).