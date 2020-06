STF atinge novo partido de Jair Bolsonaro

Sérgio Lima e Luís Felipe Belmonte são alvo de investigação da Polícia Federal no inquérito das manifestações antidemocráticas, que corre no Supremo Tribunal Federal (STF) edit

247 – O marqueteiro Sérgio Lima e o advogado Luís Felipe Belmonte, dos bastidores da criação do novo partido “Aliança pelo Brasil” de Jair Bolsonaro, são alvo de operação da Polícia Federal através de inquérito do Supremo Tribunal Federal (STF) nesta manhã de terça-feira (16). A informação é do portal O Antagonista.

Lima e Belmonte são investigados no inquérito das manifestações antidemocráticas e ataques ao STF, que corre na Suprema Corte, sob o comando do ministro Alexandre de Moraes.

Luís Felipe Belmonte é marido da deputada Paula Belmonte (Cidadania-DF), financiador e vice-presidente do “Aliança”. Ele está na lista de possíveis financiadores das manifestações indicadas pela Procuradoria-Geral da República como antidemocráticas, acrescenta a reportagem.

