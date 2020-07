STF concede prisão domiciliar ao ex-ministro Geddel Vieira Lima

O STF deferiu liminar que concede prisão domiciliar ao ex-ministro Geddel Vieira Lima, que foi encontrado em 2017 com R$ 51 milhões em seu "bunker" . A defesa do ex-ministro pediu a concessão de prisão domiciliar em razão da pandemia edit

247 - O Supremo Tribunal Federal (STF) deferiu liminar que concede prisão domiciliar ao ex-ministro Geddel Vieira Lima. A decisão foi tomada no fim da noite de terça-feira (14), pelo ministro Dias Toffoli. A informação é do jornal O Globo.

A defesa do ex-ministro pediu a concessão de prisão domiciliar em razão da pandemia do novo coronavírus. Na decisão, Dias Toffoli argumenta que a defesa de Geddel comprovou suas alegações, com documento expedido pela Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização do Estado da Bahia (Seap), no qual atesta que o ex-ministro, ao realizar o exame de teste rápido em 8 de julho, testou positivo para a Covid-19.

Geddel está preso desde 2017, quando em 5 de setembro daquele ano, a Polícia Federal encontrou R$ 51 milhões, distribuídos em nove malas, em apartamento ligado ao ex-ministro, em Salvador.

Geddel foi ministro da Secretaria do Governo, durante mandato de Michel Temer, e ministro da Integração Nacional do governo Lula, entre 2007 e 2010.

