STF confirma que perda do cargo substitui aposentadoria compulsória para juízes

247 - A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) confirmou, por unanimidade, nesta terça-feira (30), que a perda do cargo passa a ser a punição máxima para magistrados que cometerem infrações graves, substituindo a aposentadoria compulsória como sanção mais severa nesses casos.

De acordo com informações publicadas pelo Metrópoles, o colegiado rejeitou um recurso apresentado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) e manteve o entendimento firmado anteriormente pela Corte. A decisão foi tomada durante o julgamento de embargos de declaração, recurso utilizado para solicitar esclarecimentos sobre uma decisão judicial.

O relator do caso, ministro Flávio Dino, votou pela rejeição do recurso da PGR ao concluir que a decisão anterior não apresentava omissões, contradições ou obscuridades que justificassem sua revisão. O entendimento foi acompanhado pelos ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Cármen Lúcia.

PGR contestava entendimento do STF

O recurso analisado pela Primeira Turma havia sido protocolado pela Procuradoria-Geral da República no último dia 25. No pedido, o órgão buscava a revisão da decisão que estabeleceu a perda do cargo como sanção máxima para magistrados envolvidos em infrações graves.

Segundo a PGR, a possibilidade de aplicação da perda do cargo poderia enfraquecer as garantias institucionais asseguradas à magistratura. O órgão sustentou que essas garantias são essenciais para preservar a independência dos juízes no exercício de suas funções.

A Procuradoria argumentou ainda que magistrados precisam de proteção institucional para atuar com autonomia, especialmente em processos que envolvam autoridades públicas, grandes empresas ou interesses políticos.

Relator afasta necessidade de revisão

Ao analisar os embargos de declaração, o ministro Flávio Dino concluiu que o recurso não preenchia os requisitos necessários para modificar ou esclarecer a decisão anteriormente proferida pela Primeira Turma.

Em seu voto, o relator entendeu que não existiam omissões, contradições ou obscuridades no julgamento anterior, razão pela qual se manifestou pela rejeição do pedido apresentado pela Procuradoria-Geral da República.

Com a decisão unânime, a Primeira Turma manteve o entendimento de que, nos casos de infrações graves praticadas por magistrados, a perda do cargo constitui a sanção máxima aplicável, afastando a aposentadoria compulsória como punição mais severa.