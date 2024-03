STF julga se Estado deve indenizar vítimas de balas perdidas

Apoie o 247

247 - O Supremo Tribunal Federal (STF) retomou, nesta sexta-feira (1º), o julgamento do recurso que discute se o Poder Público deve pagar indenização pela morte de vítimas de balas perdidas durante operações policiais, mesmo quando não é possível verificar a origem do tiro. As informações são do G1.

André Mendonça, pediu vista em outubro do ano passado, ou seja, mais tempo para analisar dados, interrompendo o julgamento do processo. O caso começou a ser julgado em outubro de 2023. Na ocasião, o relator, o ministro Edson Fachin votou para considerar que os governos devem fazer a reparação.

continua após o anúncio

