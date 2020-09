STF nega recurso e afastamento de Witzel será julgado nesta quarta-feira pelo STJ

STJ decide se mantém decisão do ministro Benedito Gonçalves sobre afastamento do governador do Rio de Janeiro. Witzel foi denunciado por suspeita de corrupção e lavagem de dinheiro edit

Tácio Lorran, Metrópoles - O Supremo Tribunal Federal (STF) negou o pedido do governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), para adiar o julgamento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), marcado para esta quarta-feira (2/9).

Witzel foi denunciado na última sexta-feira (28/8) pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) por suspeita de corrupção e lavagem de dinheiro no governo estadual. Ele foi afastado do cargo após decisão monocrática do STJ.

