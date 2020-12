STF prorroga por 90 dias inquérito que apura possível interferência de Bolsonaro na PF

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes decidiu nesta terça-feira (15) prorrogar por mais 90 dias o inquérito que investiga uma possível interferência política de Jair Bolsonaro na Polícia Federal, o que foi denunciado pelo ex-ministro da Justiça Sergio Moro no ato de sua demissão.

Sem a prorrogação, a apuração teria fim em 27 de janeiro.

"Considerando a necessidade de prosseguimento das investigações, a partir do encerramento do julgamento do agravo regimental iniciado pelo Plenário em 08/10/2020, bem como a proximidade do recesso, (...) prorrogo por mais 90 (noventa) dias, contados a partir do encerramento do prazo final anterior (27 de janeiro), o presente inquérito", registrou Moraes, relator do caso, em despacho.

