STF reforça segurança de ministros depois de ameaças e prisão de Daniel Silveira

Deputado bolsonarista foi preso na noite desta terça-feira (16), por decisão do ministro do STF Alexandre de Moraes, após gravar um vídeo defendendo o fechamento da Corte e atacando ministros edit

247 - O Supremo Tribunal Federal (STF) informou, nesta quarta-feira (17), ter reforçado a segurança da Corte, após a prisão do deputado federal bolsonarista Daniel Silveira (PSL-RJ). A informação é do portal Metrópoles

Ele foi preso na noite desta terça-feira (16), por decisão do ministro do STF Alexandre de Moraes, após gravar um vídeo defendendo o fechamento da Corte.

“A equipe de segurança do Supremo Tribunal Federal monitora as movimentações no entorno do prédio, como de costume, e houve reforço de efetivo nesta quarta-feira (17)”, informou a assessoria da Suprema Corte, em nota.

Saiba mais

O deputado bolsonarista Daniel Silveira (PSL-RJ) publicou ao ser preso na noite desta terça-feira (16) um vídeo com novas provocações e agressões ao Supremo. "Ministro, eu quero que você saiba que você está entrando numa queda de braço que você não pode vencer. Não adianta você tentar me calar. Eu já fui preso mais de 90 vezes na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro", afirmou. Assista ao final.

Na gravação, o deputado bolsonarista relatou que a PF estava naquele momento em sua residência com um mandado de prisão expedido pelo ministro Alexandre de Moraes. Silveira afirmou que a decisão descumpria sua "prerrogativa constitucional" de deputado federal e voltou a atacar o Supremo.





O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.