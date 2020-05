STJ decide nesta quarta se caso Marielle Franco será investigado pela Polícia Federal

Pedido da Procuradoria-Geral da República começa a ser julgado no Superior Tribunal de Justiça STJ para transferir a investigação do caso Marielle Franco da Polícia Civil e MPRJ para a Polícia Federal e MPF edit

247 - O pedido de federalização da investigação do caso Marielle Franco, que partiu da Procuradoria-Geral da República (PGR), começa a ser julgado nesta quarta-feira (27) pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). A informação é do portal G1.

A apuração do caso no momento é comandada pela Polícia Civil e Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ). A investigação seria encaminhada à Polícia Federal e ao Ministério Público Federal a partir da aprovação do pedido da Procuradoria-Geral da República. A família da vereadora é contra a mudança, acrescenta a reportagem.

Os acusados de executar o assassinato já foram presos. A polícia ainda tenta descobrir possíveis mandantes. A análise do portal G1 aponta que a tendência no tribunal é negar a federalização.

