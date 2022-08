Supremo deixa para o TSE manifestações sobre atos pela democracia

O presidente do TSE, Edson Fachin, rebateu ameaças de golpe feitas por Bolsonaro e alertou para a necessidade de se impor "rejeição categórica do flertar com o retrocesso" edit

247 - O Supremo Tribunal Federal (STF) deixou para o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) os posicionamentos públicos sobre as manifestações pela democracia, na última quinta-feira (11), quando aconteceu a leitura de carta pela democracia, produzida pela Faculdade de Direitos da Universidade de São Paulo (USP). O presidente do STF, Luiz Fux, preferiu que o presidente do TSE, Edson Fachin, se posicionasse sobre o assunto.

Fachin defendeu as urnas eletrônicas, disse que é preciso rejeitar o retrocesso e se opôs às fake news. "A defesa da ordem constitucional e, consequentemente, da dignidade humana, impõe a rejeição categórica do flertar com o retrocesso", afirmou Fachin em uma mensagem feita para ser lida nos atos, de acordo com o jornal Folha de S.Paulo.

"Defender as eleições é preservar o cerne vital da agenda democrática, que, acima das cisões ideológicas, alinha, harmonicamente, os interesses de uma gente que almeja e merece buscar a prosperidade em uma comunidade pacífica, civilizada e livre", disse o ministro na mensagem.

Bolsonaro vem fazendo ameaças de golpe ao acusar sem provas o sistema eleitoral brasileiro de não ter segurança contra fraudes e ao defender a participação das Forças Armadas na apuração do resultado das eleições.

