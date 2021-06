“Suspeição de Moro não comporta mais qualquer discussão”, diz Cristiano Zanin Martins

“Se Moro foi suspeito no caso do triplex, é evidente que ele também foi suspeito nos demais casos do presidente Lula”, disse o advogado do ex-presidente, Cristiano Zanin Martins, em participação no programa Bom Dia 247. Confira edit

247 - O advogado do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Cristiano Zanin Martins, em participação no programa Bom Dia 247 desta quinta-feira (24), ressaltou que a suspeição do ex-juiz Sergio Moro, referentes às sentenças expedidas contra o petista no âmbito da Lava Jato, “não comportam mais qualquer discussão”.

Com os votos dos ministros Marco Aurélio Mello e Luiz Fux, o Supremo Tribunal Federal concluiu nesta quarta-feira (23) por 7 a 4 o julgamento sobre a suspeição do ex-juiz Sergio Moro no âmbito do processo do triplex do Guarujá.

Marco Aurélio e Fux, os únicos que faltavam votar, se posicionaram contra o entendimento da suspeição que Moro foi um juiz suspeito ao julgar Lula, sendo derrotados, pois já havia sido declarada maioria a favor da suspeição em março deste ano.

Zanin anunciou que “apresentou ao STF um novo pedido de extensão da suspeição para todos os casos em que Moro conduziu a investigação ou os processos referentes ao petista”.

O advogado ressaltou que, “se Moro foi suspeito no caso do triplex, é evidente que ele também foi suspeito nos demais casos do ex-presidente Lula”. “Não dá para se pensar em juiz meio parcial, sobretudo em investigações que têm origem em comum”, acrescentou.

“Não há dúvidas de que um juiz que intercepta conversas do advogado do réu é suspeito. Não há dúvidas de que um juiz que participa de movimentos políticos e atua para eleger um candidato à Presidência da República é suspeito”, concluiu.

Inscreva-se na TV 247, seja membro e assista ao programa Bom Dia 247:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.