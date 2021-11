Tabata Amaral: “PEC dos Precatórios é uma gambiarra do governo para tentar garantir a reeleição”

Apoie o 247

247 - A deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP), que votou contra a PEC do calote, disse que a Proposta de Emenda à Constituição 23/21, a PEC dos Precatórios, não passa de uma costura política para garantir a reeleição de Bolsonaro. De acordo com a deputada, que usou a sua conta no Twitter nesta quinta-feira (4) para manifestar seu voto contrário à PEC, “falta decência para enfrentar os supersalários e pôr um fim ao toma lá dá cá de emendas em troca de apoio”.

A PEC dos Precatórios é uma gambiarra do governo para tentar garantir a reeleição. Falta decência para enfrentar os supersalários e pôr um fim ao toma lá dá cá de emendas em troca de apoio, para aí sim abrir espaço fiscal para a urgente ampliação de programas sociais. pic.twitter.com/xGfEaQT9TL — Tabata Amaral (@tabataamaralsp) November 4, 2021

Na prática, a PEC permitirá ao governo gastar R$ 91,6 bilhões adicionais em 2022, sendo 67 bilhões para Auxilio Brasil, 4 bilhões pro Bolsa Caminhoneiros e 20 bilhões para emendas parlamentares. Ação é considerada fundamental para Jair Bolsonaro investir em sua reeleição.

A PEC foi aprovada por 312 votos favoráveis e 144 contrários. Se o PDT e o PSB não tivessem votado a favor, a PEC teria 281 votos e não teria sido aprovada.

