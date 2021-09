Tasso confirma desistência e anuncia apoio a Eduardo Leite em prévia tucana

"A pessoa que representa hoje o PSDB legítimo, histórico e o do futuro é o governador Eduardo Leite e continuo na luta para fazer desse homem o candidato do partido”, disse o senador Tasso Jereissati edit

247 - A postulação do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB,) à Presidência da República ganhou o apoio do senador Tasso Jereissati (CE), que desistiu da corrida pelo Planalto. A candidatura tucana será definida em novembro, quando a legenda irá realizar as prévias partidárias.

“Eu não sou mais candidato, mas isso não quer dizer que eu não vou estar na luta. A pessoa que representa hoje o PSDB legítimo, histórico e o do futuro é o governador Eduardo Leite e continuo na luta para fazer desse homem o candidato do partido”, disse Tasso nesta terça-feira (28). “Chegamos à conclusão muito simples de que um de nós tinha que abrir mão”, completou o parlamentar de acordo com o jornal O Globo.

Ainda segundo Tasso, os aliados próprios somados ao de Leite somam 80% do apoio das Executivas estaduais e o próprio senador deverá convencer outros diretórios do Nordeste a apoiarem a candidatura de Eduardo Leite. Até o momento, porém, apenas o diretório da Bahia se pronunciou de forma favorável à postulação do governador.

Nesta linha, Tasso e Eduardo Leite irão se reunir com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. “ FHC já declarou voto nas prévias, mas ele sabe que era para presidente da República ele vai votar em Eduardo Leite” -, declarou o líder do PSDB na Câmara dos Deputados, Rodrigo Castro.

