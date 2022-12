Tebet aceita convite para ser ministra do Planejamento do governo Lula, diz colunista

Apoie o 247

247 - A senadora Simone Tebet (MDB) aceitou o comando do Ministério do Planejamento, que será recriado no governo do presidente diplomado Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A decisão, segundo a coluna do jornalista Paulo Cappelli, do Metrópoles, teria sido anunciada por Tebet nesta terça-feira (27), durante uma reunião entre Lula e a parlamentar. O convite para que ela assumisse a pasta foi feito na sexta-feira (23).

Tebet aceitou ficar à frente da pasta após receber a sinalização de que o ministério terá sob sua guarda o programa de concessões e parcerias público-privadas em Estados e municípios.

“Já o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, que chegaram a fazer parte das discussões, permanecerão sob o guarda-chuva do Ministério da Fazenda, que será comandado por Fernando Haddad”, destaca a reportagem.

