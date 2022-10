Tebet diz que agronegócio e capital financeiro não precisam temer Lula

Em reunião concorrida com represenantes do agro e do mercado financeiro, ex-candidata do MDB criticou o governo Bolsonaro e disse que está com Lula por amor ao Brasil edit

247 - A senadora Simone Tebet (MDB) afirmou na noite desta segunda-feira (17) que o agronegócio e o capital financeiro não devem temer o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A ex-candidata do MDB, hoje ativamente engajada na campanha de Lula, disse que o agronegócio evoluiu e se projetou no mundo durante o governo do PT.

Para convencer setores do capital financeiro a apoiar Lula, Tebet criticou a política fiscal do governo Bolsonaro.

Ela foi muito aplaudida pelas cerca de 650 pessoas que participavam de um coquetel na residência de Teresa e Candido Bracher, ligados ao Banco Itaú, no bairro Alto de Pinheiros. O encontro contou com a presença de Arminio Fraga e Marina Silva.

O evento da noite desta segunda (17) foi organizado pela advogada Maria Stella Gregori, pelos editores Marisa Moreira Salles e Tomas Alvim, a socióloga Neca Setúbal, herdeira do Itaú, a ambientalista Teresa Bracher e Ana Paula Guerra. Compareceram empresários e representantes de diferentes setores da elite financeira. Interessados eram convidados a declarar o voto em uma área reservada para a gravação de vídeos para as redes sociais, informa reportagem da Folha de S.Paulo.

Tebet também afirmou que com Bolsonaro a democracia está ameaçada ou no mínimo fragilizada e criticou o governo Bolsonaro pelo atraso na compra de vacinas, os conflitos com o Poder Judiciário e a invasão da Amazônia por grileiros. E enfatizou que está com Lula "por amor ao Brasil".

