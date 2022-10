Tebet, Marina Silva e Armínio Fraga se reunirão com eleitores indecisos para apoiar Lula

Apoie o 247

247 - A senadora Simone Tebet (MDB), a deputada federal eleita Marina Silva (Rede) e o economista Armínio Fraga vão se reunir, na próxima segunda (17), em São Paulo, com um grupo seleto de pessoas que apoiaram a candidatura de Tebet no primeiro turno e agora estão em dúvida sobre em quem votar na segunda rodada do pleito.

O objetivo é que os três apontem os motivos que os levaram a apoiar a chapa Lula-Alckmin para a Presidência.

