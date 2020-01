Tem gente dentro do governo criticando o presidente da Anac por ser 'ligado ao PT', diz jornalista

A eventual indicação do presidente da Anac, José Ricardo Pataro Botelho de Queiroz, para a Organização da Aviação Civil, no Canadá, vem sendo bombardeada por áreas do governo. Alegam que Ricardo é “ligado ao PT baiano", diz o jornalista Ancelmo Goes edit

247 - O jornalista Ancelmo Goes, em sua coluna no jornal O Globo, diz que a eventual indicação, vinda do ministro Tarcísio de Freitas, do presidente da Anac, José Ricardo Pataro Botelho de Queiroz, para a Organização da Aviação Civil, no Canadá, vem sendo bombardeada por áreas do governo. Alegam que Ricardo é “ligado ao PT baiano”.