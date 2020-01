Temer avalia que Bolsonaro "vai bem" porque é a continuidade de seu governo

Michel Temer, que usurpou a presidência da República com o golpe de 2016, diz que Jair Bolsonaro representa a continuidade do seu programa econômico e que, por isso mesmo, estaria dando certo edit

247 – O governo de Jair Bolsonaro representa a continuidade do projeto implantado no Brasil, com o golpe de 2016. Quem diz é o próprio Michel Temer, que usurpou a presidência da República, em entrevista ao jornalista Pedro Venceslau. "O governo vai indo bem porque está dando sequência ao que fiz. Peguei uma estrada esburacada. O PIB estava negativo 4%. Um ano e sete meses depois o PIB estava positivo 1.1%, além da queda da inflação e da recuperação das estatais. Entreguei uma estrada asfaltada. O governo Bolsonaro, diferente do que é comum em outros governos que invalidam anterior, deu sequência. Bolsonaro está dando sequência ao que eu fiz", afirma.

Temer também falou sobre o estilo de Bolsonaro. "Cada um tem o seu estilo. Ele tem o estilo do confronto, que é oposto ao meu, de conciliação. Fui falar em Oxford, Madrid e Salamanca e pude avaliar uma certa preocupação com isso. Mas a preocupação central é com a segurança jurídica. As pessoas querem ter certeza que se investirem aqui não terão surpresas. O presidente Bolsonaro diz uma determinada coisa, mas sua ação é diversa. Quando ele me visitou logo após a eleição, me pediu modestamente para dar conselhos. Eu disse que não daria conselhos para quem foi eleito com quase 60 milhões de votos, mas disse que daria palpites. Disse que a relação com China é importantíssima. Não podemos ser unilateralistas. E verifiquei que, tempos depois, ele foi à China."