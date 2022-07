Temer concorda em não adiar convenção do MDB

O ex-presidente afirmou que não existe apoio no seu partido para mudar a data da convenção do MDB edit

247 - O ex-presidente Michel Temer (MDB) afirmou na noite de quarta-feira (20) que não existe apoio no seu partido para adiar o evento marcado para o dia 27, quando a senadora Simone Tebet (MS) será oficializada como candidata da sigla à Presidência da República. A entrevista dele foi concedida à CNN Brasil.

Membros do MDB favoráveis à candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teriam defendido a mudança de data e destacaram a necessidade de um encontro presencial, porque a convenção do partido no final do mês está marcada para acontecer de forma virtual.

