Temer diz que Tebet deve manter candidatura até o fim

Já o senador Renan Calheiros, também do MDB, articula para que o partido apoie formalmente a candidatura do ex-presidente Lula edit

247 - O ex-presidente Michel Temer disse à CNN Brasil que acredita que a senadora Simone Tebet deve levar sua candidatura presidencial até o fim, apesar de conversas de grandes nomes do MDB com o ex-presidente Lula.

O senador Renan Calheiros articula para que o MDB abra mão da candidatura da "terceira via" para apoiar formalmente o petista. Ele defende que o ex-presidente é o único capaz de derrotar Jair Bolsonaro.

"Para fazer o enfrentamento do Bolsonaro tem que ser com a candidatura do Lula. Não tem nada em segredo. Temos 14 diretórios cujas lideranças preferirão Lula, lideranças que têm projeto de poder estadual, têm governo, têm prefeituras de capitais e têm uma grande quantidade de prefeituras nos municípios", declarou Calheiros, destacando o impacto que teria um apoio da sigla ao petista.

Nenhum candidato da chamada "terceira via" cedeu. O PSDB negocia uma candidatura única com MDB, União Brasil e Cidadania.

"Você está vendo a terceira via agora", disse Doria, nesta segunda-feira, enquanto seu companheiro de partido e presidenciável, Eduardo Leite, disse que "está na pista para negócios". O ex-juiz suspeito Sergio Moro, apesar da resistência do União Brasil, insiste que não desistiu de sua candidatura.

