Temer: Impeachment está virando moda, não é bom para o país

Michel Temer (MDB) disse que não enxerga no atual momento um cenário para o impeachment de Jair Bolsonaro (sem partido). De acordo com Temer, um terceiro processo de impedimento desde a redemocratização não seria bom para o país edit

247 - Michel Temer (MDB) disse que não enxerga no atual momento um cenário para o impeachment de Jair Bolsonaro (sem partido). De acordo com Temer, um terceiro processo de impedimento desde a redemocratização não seria bom para o país.

Na entrevista conduzida pelo colunista Tales Faria, no portal UOL, ele ainda disse que impeachment "está virando moda no país", com pedidos também em relação a governadores e municípios. Temer assumiu a presidência em 2016 depois do processo de impedimento contra Dilma Rousseff, mas traça diferença entre as situações.

"Hoje, quando é terceiro, fala-se com mais acento, as pessoas dizem 'não é possível'. E agora pegou um pouco de moda, viu. E não é mais só impeachment na União, é impeachment nos estados, municípios, pegou um pouco de moda e é preciso tomar cuidado com essas coisas, penso eu", disse.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.