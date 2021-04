Temer liderava impeachment 3 meses antes do processo, diz Eduardo Cunha

247 - O deputado cassado Eduardo Cunha diz em trecho de seu livro “Tchau, Querida: O Diário do Impeachment" que o vice-presidente Michel Temer já tramava, nos bastidores, as articulações pelo afastamento da ex-presidente Dilma Rousseff. A informação é do jornal Folha de S.Paulo.

Presidente da Câmara à época, Cunha descreve a atuação de Temer e a negociação de cargos para o novo governo com partidos do centrão, antes mesmo da abertura do processo, no começo de dezembro daquele ano.

O livro será lançado neste sábado (17).

Preso desde outubro de 2016, ele se defende de acusações de corrupção e lavagem de dinheiro, pelas quais já foi condenado em três processos. Em março de 2020, Cunha obteve direito à prisão domiciliar.

