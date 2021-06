Temer vê risco de golpe de Bolsonaro; Lula e FHC querem reforçar legalistas

Michel Temer avalia que o presidente Jair Bolsonaro pode tentar dar um golpe a fim de não aceitar o resultado de eventual derrota eleitoral no ano que vem. Ex-presidentes Lula e FHC defendem que o PT e o PSDB fortaleçam os laços com militares legalistas e ex-bolsonaristas arrependidos edit

247 - O ex-presidente Michel Temer avalia que o presidente Jair Bolsonaro pode tentar dar um golpe a fim de não aceitar o resultado de eventual derrota eleitoral no ano que vem. Na visão de Temer, seria uma reação parecida com a do ex-presidente Donald Trump, que contestou a vitória de Joe Biden e incentivou a invasão do Congresso americano em 6 de janeiro. A reportagem é do jornalista Kennedy Alencar, em sua coluna no portal UOL.

Os ex-presidentes Lula e FHC defendem que o PT e o PSDB fortaleçam os laços com militares legalistas e ex-bolsonaristas arrependidos, como o general da reserva Carlos Alberto dos Santos Cruz. Temer, que tem boas relações com as Forças Armadas, também acredita que o caminho é prestigiar os militares da ativa e da reserva que resistem a tentações golpistas.

Segundo Kennedy, os três ex-presidentes consideram que é melhor não esticar a corda, que seria tudo o que Bolsonaro desejaria para tentar quebrar o período democrático que o Brasil vive desde 1985, quando acabou a ditadura militar de 1964.

O jornalista ainda aponta que o encontro entre Lula e FHC no início de maio foi um ato importante para valorizar a política, atividade demonizada pela Lava Jato e setores da imprensa nos últimos anos. Bolsonaro é resultado direto da negação política, costuma dizer Lula. Hoje, FHC concorda com ele.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.