"Tenho as Forças Armadas ao meu lado", ameaça Bolsonaro

"Jamais elas irão às ruas para mantê-los em casa. Poderão, sim, um dia ir às ruas para garantir a sua liberdade", disse Jair Bolsonaro em evento no Espírito Santo edit

Por Lisandra Paraguassu (Reuters) - O presidente Jair Bolsonaro voltou a dizer nesta sexta-feira que as Forças Armadas poderão ir às ruas para "garantir a liberdade", mas não o farão para fazer com que pessoas cumpram toques de recolher.

"Tenho as Forças Armadas ao meu lado. Sou o chefe supremo delas. Jamais elas irão às ruas para mantê-los em casa. Poderão, sim, um dia ir às ruas para garantir a sua liberdade e seu bem maior, que é aquilo previsto pela Constituição", disse o presidente ao discursar em um evento no Espírito Santo.

Recentemente, Bolsonaro entrou com mais uma ação no Supremo Tribunal (STF) para tentar rever o poder de Estados e municípios de adotar medidas para combate à epidemia de Covid-19 no país, mas a ação ainda não foi julgada.

O presidente tem ameaçado editar um decreto proibindo ações de controle da pandemia como o fechamento do comércio e a instituição de toques de recolher, mas ainda não o fez.

