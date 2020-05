Tereza Cruvinel: Alexandre Moraes é hoje um dos pilares da defesa do estado de direito no Brasil

A jornalista Tereza Cruvinel elogia a postura do ministro Alexandre de Moraes, que expediu na manhã desta quarta-feira (27) mandados de busca em endereços de empresários e políticos bolsonaristas que articulam a rede de fake news no Brasil edit

247 - A jornalista Tereza Cruvinel, em participação no programa Bom dia 247, elogia a postura do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, que expediu na manhã desta quarta-feira (27) mandados de busca em endereços de empresários e políticos bolsonaristas que articulam a rede de fake news no Brasil.

Ela considera que Moraes é um dos pilares da defesa do estado de direito no Brasil e destaca que “Polícia Federal precisa ser independente, pois ela não é apenas do governo, mas também é uma polícia judiciária, e hoje isso ficou claro”.

Cruvinel acredita que no momento “os bolsonaristas devem estar espumando de raiva por conta da operação da Polícia Federal”. “Domingo vamos esperar uma manifestação daquelas aqui na Esplanada”, compelta.

Saiba mais sobre o caso:

(Reuters) - A Polícia Federal cumpre 29 mandados de busca e apreensão em cinco Estados e no Distrito Federal no âmbito do inquérito aberto pelo Supremo Tribunal Federal (STF) para apurar ataques contra a corte e seus ministros, informou a corporação em nota nesta quarta-feira.

De acordo com a PF, os mandados são cumpridos na capital federal e no Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso, Paraná e Santa Catarina.

As diligências foram determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, que preside o inquérito, aberto pelo presidente da corte, Dias Toffoli, em março do ano passado para apurar notícias falsas e ameaças contra ministros do tribunal. A abertura do inquérito por iniciativa de Toffoli foi alvo de críticas, já que o comum é que inquéritos sejam abertos pelo Judiciário atendendo a pedidos de outros órgãos.

A Polícia Federal não deu detalhes sobre os mandados cumpridos nesta quarta-feira. Procurado, o Supremo ainda não se manifestou. O inquérito corre sob sigilo de Justiça.

Inscreva-se na TV 247 e confira:

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.