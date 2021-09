Tico Santa Cruz e Mandetta serão os destaques nos carros de som da manifestação do MBL

Apoie o 247

Revista Fórum - O Movimento Brasil Livre (MBL) confirmou em suas redes que o ex-ministro da Saúde Henrique Mandetta e o cantor Tico Santa Cruz vão participar do ato organizado pelo grupo que acontece no próximo domingo (12), na Avenida Paulista, em São Paulo. Tanto Mandetta quanto Santa Cruz devem discursar no carro de som do MBL.

A principal pauta da manifestação será o impeachment do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Em comunicado, o MBL afirma que o “governo Bolsonaro é um crime e uma vergonha”.

O músico Tico Santa Cruz confirmou a sua participação no ato e afirmou que neste momento é preciso unir as diferenças por uma pauta maior, no caso, a derrubada de Bolsonaro.

