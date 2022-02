Tirar Brasil do Mapa da Fome será agenda central de Lula, diz Tereza Campello

Ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome do governo Dilma conta que o PT tem debatido a recriação de políticas de combate à fome edit

247 - A economista Tereza Campello, ex-ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (governo Dilma Rousseff) e referência no assunto da insegurança alimentar, afirmou que a agenda central do ex-presidente Lula, caso ele seja eleito para seu terceiro mandato, será tirar o Brasil do Mapa da Fome da ONU - de onde já havia saído, mas acabou voltando nos últimos anos.

Segundo ela, o PT tem debatido a recriação do Bolsa Família - extinto no governo Bolsonaro - e de políticas de combate à fome e à insegurança alimentar, embora isso ainda não esteja definido. Em entrevista à coluna Painel , da Folha de S.Paulo, ela destaca que a situação atual é mais difícil do que quando o programa foi criado, em 2003.

"Quando o Lula disse que ia nos tirar da situação da fome em 2003, muita gente disse que era panfletário. E nós fizemos. Foi possível sair do Mapa da Fome. Todo mundo dizia que era demagogia. Fizemos. E vamos fazer de novo. Agora é mais difícil, a situação está mais deteriorada, tem menos meios no Estado, mas temos conhecimento e institucionalidade. É possível sair novamente do Mapa da Fome. Essa vai ser a agenda central", afirma.

