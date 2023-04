Toffoli segue Moraes e vota para tornar réus 100 denunciados por atos terroristas do 8 de janeiro

Apoie o 247

247 - Nesta terça-feira (18), o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), votou para tornar réus os denunciados por participar dos ataques aos prédios dos Três Poderes da República em 8 de janeiro. O julgamento, que envolve 100 das 1.390 pessoas denunciadas pela Procuradoria-Geral da República (PGR), teve início no plenário virtual do STF.

De acordo com o Metrópoles, o relator do caso, ministro Alexandre de Moraes, foi o primeiro a votar, à 0h, manifestando-se a favor de tornar os denunciados réus pelos crimes. Toffoli deu o segundo voto, às 9h15 desta terça-feira.

Nessa primeira leva de julgamentos, estão sendo analisados os casos das pessoas que ainda estão detidas, uma vez que os investigados presos têm prioridade sobre os demais. Atualmente, 294 pessoas estão encarceradas em decorrência dos atentados de 8 de janeiro. As análises ocorrerão entre 18 e 24 de abril.

