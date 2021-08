Tomás Covas é filiado ao PSDB e lançado por Doria em reunião tucana

Filho do ex-prefeito de SP Bruno Covas, filiou-se ao PSDB em evento que reuniu cerca de 300 correligionários do partido. Doria anunciou Tomás como o “futuro prefeito de São Paulo edit

247 - Tomás Covas, de 16 anos, filho do prefeito Bruno Covas, filiou-se oficialmente ao PSDB em evento realizado pelo partido na nesta quarta-feira (18) em um estabelecimento em que funciona uma casa noturna na capital paulista. Tomás foi recebido no palco por João Dória, governador da cidade e recepcionado por cerca de 300 correligionários que se agolmeraram em ambiente sem janelas.

Em seu primeiro discurso, o adolescente destacou que desde a infância acompanhou o pai nos compromissos políticos e que pretende dar continuidade ao legado deixado por Covas.

“A gente sabe que a trajetória dele seria muito mais longa, mas infelizmente ele nos deixou. O legado fica para todos nós. A gente sempre falava sobre política. Ele era um amigo, uma pessoa muito especial", disse o filho de Bruno Covas.

De acordo com reportagem do jornal O Estado de S.Paulo, João Doria, que presenteou Tomás com um cargo de estagiário no Palácio dos dos Bandeirantes no último dia 09, acredita que o jovem é uma promessa política e, praticamente, lançou a sua candidatura a prefeito.

"Aqui está sentado um futuro prefeito da capital de SP: Tomás Covas. Ele está trabalhando duplamente conosco. Tomás está aprendendo gestão. A partir de 21 anos, você já sabe que pode ser candidato", disse Doria.

Em clima de prévias, onde deve ser lançado candidato à presidência, Doria afirmou que "Não faremos uma campanha divisionista".

As prévias que definirão o candidato do PSDB à Presidência da República estão marcadas para o dia 21 de novembro e até agora quatro nomes se apresentaram. Doria, o senador Tasso Jereissati (CE), o governador Eduardo Leite (RS) e o ex-prefeito de Manaus, Arhur Virgílio.

