“Total compreensão”, diz Padilha sobre resposta do governo chinês pelo cancelamento da viagem de Lula

247 - O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse nesta segunda-feira (27), durante coletiva de imprensa em Brasília, que o governo chinês demonstrou “total compreensão” diante do adiamento da viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao país. Segundo o ministro, as duas nações estão aliando uma nova data para a visita.

“Não temos ainda data (para a viagem à China). [O governo chinês] manifestou total compreensão do cancelamento da viagem nesse momento e vão trabalhar uma nova data. Tem muito interesse do governo chinês em receber o presidente Lula, tem vários acordos a serem assinados, foram mantidas atividades empresariais, o fórum organizado pela Apex, centenas de empresários estão na China”, declarou o ministro.

O governo brasileiro anunciou no sábado (25) que o presidente Lula cancelou sua viagem de destaque à China durante a semana após ser diagnosticado com broncopneumonia bacteriana e infecção viral causada pela influenza A.

Padilha, que é médico, disse que “Lula tem tido evolução de saúde muito positiva”.

