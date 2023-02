TRE-MA vai analisar gastos de campanha do ministro das Comunicações

Apoie o 247

Jornal GGN - O Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (TRE-MA) aceitou o pedido do Ministério Público Eleitoral, feito em 16 de dezembro, e vai analisar a prestação de contas de campanha de deputado de Juscelino Filho (União Brasil), atualmente ministro das Comunicações.

Publicada na terça-feira (7), a decisão é da desembargadora Angela Maria Moraes Salazar, presidente do TRE. De acordo com o pedido do MP, Juscelino usou dados falsos para comprovar gastos de 23 dos 77 voos declarados na prestação de contas. As listas de passageiros têm rasuras e até anotações manuscritas.

