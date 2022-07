Trecho que criminaliza disparo de fake news nas eleições será discutido após recesso parlamentar

O Congresso Nacional adiou votação do veto de Jair Bolonaro sobre trecho da lei sobre os crimes contra o Estado Democrático de Direito edit

Apoie o 247

ICL

247 - O Congresso Nacional decidiu nesta quinta-feira, 14, adiar a votação do veto de Jair Bolsonaro ao trecho da lei sobre os crimes contra o Estado Democrático de Direito que proíbe o disparo de mensagens em massa com fake news durante as eleições.

O chefe de governo vetou o dispositivo que previa até cinco anos de prisão para o crime de “comunicação enganosa em massa”, alegando que a medida seria contrária ao interesse público.

A expectativa é de que esse veto seja analisado apenas em agosto ou setembro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE