TSE analisa fechar clubes de tiro na eleição e proibir camisa da Seleção em mesários

Uniforme verde e amarelo foi apropriado pelo bolsonarismo nos últimos anos, o que poderia gerar a associação de mesários a eleitores do atual chefe do Executivo edit

Apoie o 247

ICL

247 - O ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), estuda as propostas de fechar clubes de tiro pelos dois dias anteriores e posteriores à eleição deste domingo (2) e proibir mesários de vestirem a camisa da Seleção Brasileira . A informação é da colunista Malu Gaspar do jornal O Globo.

As sugestões foram trazidas em reunião ocorrida nesta segunda-feira (26) entre Moraes e a comissão de transparência eleitoral do TSE. Em relação à camisa da Seleção, a Lei Eleitoral proíbe mesários de vestirem qualquer peça de roupa ou acessório que remeta a candidatos ou partidos, e o uniforme verde e amarelo foi apropriado pelo bolsonarismo nos últimos anos.

Sobre os clubes de tiro, a ideia é inibir o acesso às armas de fogo nas datas próximas à votação. Caso o presidente do TSE acate a sugestão, os clubes serão fechados entre sexta-feira (30) e terça-feira (4).

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.