TSE confirma: Lula terá o maior tempo de propaganda eleitoral na TV e rádio

GGN - A partir do dia 26 de agosto, começa o período de propaganda eleitoral na TV e rádio. Lula terá 3 minutos e 20 segundos em cada bloco de 12m30, além de 7,5 inserções diárias de 30 segundos nos intervalos comerciais.

Em segundo, Bolsonaro contará com 2m40 por bloco e seis inserções diárias. Em terceiro lugar vem Simone Tebet, com 2m20 por bloco e cinco inserções diárias. Em quarto, Soraya Thronicke (União Brasil), com 2m10 e cinco inserções diárias, resultado da união do DEM com o PSL.

Ciro Gomes (PDT), que está em terceiro nas pesquisas, não conseguiu coligar com outros partidos. Por isso, terá o quinto tempo de propaganda, com 50 segundos por bloco e duas inserções diárias.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou a lista com a representatividade dos partidos na Câmara dos Deputados. A tabela é usada para definir a divisão do tempo destinado à propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV dos presidenciáveis.

O tamanho das bancadas define 90% do cálculo, ou seja, quanto mais deputados tiver o partido, mais minutos tem o candidato à presidência. Os 10% restantes são repartidos de forma igualitária.

A chapa encabeçada pelo ex-presidente Lula é a que tem maior bancada: PT, PSB, Solidariedade, PSOL, Rede, Avante, Agir, PROS, PCdoB e PV somam 141 deputados.

Jair Bolsonaro vem na sequência. PL, PP e Republicanos totalizam 101 deputados. Simone Tebet (MBD), que tem aliança com PSDB, Podemos e Cidadania, se apresenta com 88 deputados.

Às terças-feiras, quintas e sábados, os candidatos à presidência terão 25 minutos por dia, divididos em duas janelas, para a exibição de suas propagandas na TV e no rádio. O tempo é distribuído entre os candidatos.

A propaganda eleitoral gratuita será exibida às 13 e às 20 horas nos canais de televisão. Nas emissoras de rádio, as transmissões serão feitas às 7 e às 12 horas.





