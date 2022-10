TSE dá três dias para PL de Bolsonaro esclarecer origem do financiamento do relatório mentiroso sobre urnas

Ministro Benedito Gonçalves afirmou que não houve iniciativa do PL de informar à Justiça Eleitoral a fonte do dinheiro usado para financiar o relatório golpista edit

Apoie o 247

ICL

247 - O corregedor-geral da Justiça Eleitoral, ministro Benedito Gonçalves, deu um prazo de três dias para que o PL, partido de Jair Bolsonaro, mostre a origem dos recursos empregados para bancar o infame 'relatório de fiscalização das urnas eletrônicas' , mais uma peça da narrativa golpista do atual chefe do Executivo de questionamento do sistema eleitoral brasileiro. A informação é do jornal O Globo .

O despacho do ministro foi dado nesta terça-feira (11) e exige que o PL informe e comprove de onde veio o dinheiro utilizado para o custeio do relatório e as "demais etapas" do processo. De acordo com extratos apresentados, o valor ultrapassa R$ 450 mil.

Gonçalves acrescenta que "a despeito da obrigação legal de registro concomitante da movimentação financeira dos partidos ao longo do exercício até o dia 6/10 de 2022", o partido "não declarou à Justiça Eleitoral nenhuma receita recebida ou despesa realizada no Sistema de Prestação de contas anual".

Desta forma, continua o ministro, "constata-se que não houve iniciativa do PL de informar à Justiça Eleitoral" a fonte do dinheiro usado para financiar o relatório golpista.

Também foi solicitado que o partido confirme se o relatório foi montado pelo IVL (Instituto Voto Legal), do ex-coronel Carlos Rocha.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.